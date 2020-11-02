8-е поколение ноутбука для бизнеса Lenovo ThinkPad X1 Carbon

2 ноября 2020, 17:45

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок уже 8-го поколения стильного ноутбука ThinkPad X1 Carbon.

Мощное устройство легендарного бренда ThinkPad продумано до мелочей, чтобы топ-менеджеры и руководители бизнеса работали эффективно.

Его легкость и компактность — одни из лучших в своем классе. Усовершенствованная автономность и образцовая производительность дают возможность сконцентрироваться на работе и не беспокоиться о технических нюансах. Проверенный временем и многими поколениями бизнесменов, надежный ThinkPad X1 Carbon позволяет быть в рабочем режиме где угодно: в командировке на адской жаре или в экспедиции в морозной Арктике. Премиальный флагман бренда, который уже 28 лет пользуется доверием пользователей, готов оперативно реагировать на рабочие вызовы.



Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения создан для тех, кто нуждается в максимальной продуктивности. Благодаря процессорам Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации) новинка работает быстро, независимо от сложности задачи. Лэптоп будет готов к работе через секунду, ведь именно столько времени ему нужно, чтобы выйти из режима сна. Уже в следующее мгновение можно работать над сложными графическими проектами, сёрфить между вкладками в браузере или выходить на видеосвязь. При этом устройство порадует моментальной реакцией и отсутствием каких-либо задержек.

Во время командировки или путешествия владелец ноутбука для бизнеса ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения всегда может оперативно включиться в задачи. Крепкий карбоновый корпус убережет устройство от механических повреждений, которые могут случиться во время работы на ходу. Модель успешно прошла тестирование по 12 военным стандартам и более 200 внутренних проверок качества1, так что на нее можно положиться в любых жизненных ситуациях.

ThinkPad X1 Carbon может работать автономно до 13,8 часов. Устройство не подведет, даже если впереди много работы над новым проектом и несколько звонков, а доступа к розетке нет. К тому же, технология Rapid Charge позволяет подзарядиться до 80% всего за 60 минут. Так же преимуществами ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения являются его компактность и легкость. Вес — всего 1,09 кг, а толщина менее 1,5 см, что позволяет владельцу быть мобильным при любых обстоятельствах.



Надоело запоминать длинные и сложные пароли? Новинка от Lenovo укомплектована сканером отпечатков пальцев Match-on-Chip, что дает возможность разблокировать ноутбук одним прикосновением. ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения — идеальное решение для бизнеса, поскольку позволяет легко войти в систему и надежно защищает данные. Инфракрасная камера способна распознавать лица и предоставлять доступ к работе только владельцу ноутбука. Установленная на ней шторка конфиденциальности ThinkShutter дает уверенность, что камера не используется без ведома пользователя.

ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения оборудован решением ThinkShield. Оно обеспечивает сохранение конфиденциальности данных и гарантирует, что изображение на экране видит именно владелец устройства. Благодаря технологии PrivacyGuard можно избежать нежелательных взглядов и защитить информацию на экране, ведь посторонние, которые будут смотреть под углом, увидят только черный экран. PrivacyAlert2 — программное обеспечение, интегрированное в ThinkPad X1 Carbon, сообщит, если незнакомцы позади смотрят на экран ноутбука. Для дополнительной защиты данных установлен криптографический модуль ТРМ, который надежно шифрует сохраненную информацию и защищает ее от несанкционированного использования. Модуль работает вместе со средствами безопасности Windows 10 и на программном уровне обеспечивает полную поддержку защиты данных.



В максимальной конфигурации устройство получило дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей). Поддержка технологий Dolby Vision и HDR позволит заметить мельчайшие детали картинки и сполна оценить ее совершенство. Матрица IPS с углами обзора 178 градусов делает изображение четким и реалистичным с любого ракурса. Устройство также доступно с сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Для просмотра фильмов на большом экране, ноутбук очень просто подсоединить к телевизору или проектору с помощью разъемов USB Type-C (с поддержкой Thunderbolt 3 и DisplayPort) или HDMI.

Аудиалов и ценителей "чистого" звука приятно удивит наличие акустической системы Dolby Atmos. Она имеет два высокочастотных динамика, которые направляют аудио вверх, и два низкочастотных — для создания эффекта присутствия. Кроме мощных динамиков в ноутбуке есть четыре 360-градусные микрофона, которые устраняют нежелательный шум. Они также распознают голос владельца для удобного использования голосовых команд.

С Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения можно реагировать на вызовы в Skype одним нажатием. Подфункции на клавишах F9-F11 осуществляют звонок и отвечают на него. Нужно быстро записать голосовое сообщение? Это легко сделать, зажав те же кнопки. Модуль WiFi-6 обеспечит быстрое и надежное соединение даже при подключении многих устройств к сети. В конфигурацию можно добавить технологию WWAN3 с поддержкой карт LTE-A, чтобы наслаждаться защищенным доступом к интернету в любом месте.

Процессор моментально реагирует на команды благодаря 16 ГБ оперативной памяти, а SSD-накопитель емкостью до 2048 ГБ (в максимальной конфигурации) сохранит необходимые рабочие файлы. Тактовая частота процессора составляет 1,6 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 4,2 ГГц. Это позволяет ноутбуку эффективно работать в режиме мультизадачности и показывать высокую производительность при выполнении ресурсоёмких задач. Клавиатура с защитой от жидкости надежно обезопасит данные и внутренние детали устройства при нежелательном попадании кофе или воды4. Необходимо завершить работу в вечернее время? На ThinkPad X1 Carbon удобно работать даже, не включая свет, ведь клавиатура оборудована LED-подсветкой.



Для серии ThinkPad доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования устройства на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает надежные и производительные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

В Украине ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения доступен в черном цвете по цене от 54 663 грн.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения

Процессор: Intel Core i7-10710U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro

Дисплей: 14 дюймов, IPS, UHD (3840x2160), HDR, 500 нит с глянцевым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: Intel UHD Graphics

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR3

Накопитель: до 2048 ГБ SSD

Аудиосистема: Dolby Atmos®, 4 микрофона дальнего радиуса действия (360⁰)

Порты: 2 x USB 3.2 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.2 Type-C Gen 2/Thunderbolt 3

(с функцией зарядки и DisplayPort), HDMI 1.4b, Ethernet, слот для nano-SIM карты (WWAN), в combo jack 3.5mm (audio/microphone), разъём для подключения док-станции, замок безопасности

Батарея: 51 Вт / ч, с технологией Rapid Charge

Сети: WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.0

Габариты: 323 мм x 218 мм x 14.9 мм

Вес: 1,09 кг

Цвет: черный