Новое поколение ThinkPad X1 Carbon, X1 Extreme та X1 YOGA

22 января 2020, 10:45

Lenovo представила в Украине обновленные модели премиальной линейки ноутбуков – ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения, ThinkPad X1 YOGA четвертого поколения и ThinkPad X1 Extreme второго поколения.

Новинки стали тоньше и легче своих предшественников, получили инфракрасную камеру (опционально) и несколько вариантов высококачественных дисплеев. От пустынной жары до арктических морозов и тропических дождей – на ноутбуки ThinkPad серий Х1 Carbon, X1 Extreme и Х1 YOGA можно положиться при любых обстоятельствах1. Обновленные устройства традиционно прошли тесты по стандартам Министерства обороны США MIL-STD 810G2 и более 200 проверок качества Lenovo. Новинки отличаются высокой автономностью и поддерживают технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за час.



Новинки ThinkPad X1 Carbon, X1 Extreme и X1 YOGA – бизнес-инструменты, которые обеспечивают надежную защиту данных. О безопасности информации заботится дискретный ТРМ-модуль. Он надежно шифрует данные и защищает их от несанкционированного использования киберпреступниками.

Благодаря встроенной инфракрасной камере (опционально) владелец устройства может использовать биометрические данные для двухфакторной защиты и персонализации. Надоело запоминать длинные пароли. Встроенный модуль распознавания отпечатков пальцев и поддержка технологии Windows Hello дают возможность быстро войти в учетную запись и начать работу с устройством. Механическая шторка камеры ThinkShutter обеспечивает конфиденциальность, поэтому пользователь может уверенно работать и не беспокоиться, что за ним шпионят.

Новинка ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения оснащена 4-ядерным процессором Intel Core i7 (в максимальной конфигурации), который обрабатывает до восьми потоков данных одновременно. Редактирование фото, монтаж видео или работа с десятью вкладками и быстрое переключение между ними не будут проблемой. Нужно сделать перерыв за просмотром мультимедийного контента? Мощные стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos порадуют объемным звучанием, создавая атмосферу присутствия. Оперативная память до 16 ГБ и SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ обеспечивают мгновенную реакцию устройства на все запросы.

Ноутбук в максимальной конфигурации оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей), что обеспечивает высококачественное и четкое изображение. Поддержка технологии Dolby Vision (в максимальной конфигурации) позволит насладиться глубокими тенями. Реалистичное и естественное изображение обеспечивает технология расширенного динамического диапазона. Яркость до 500 нит позволяет комфортно работать даже в солнечный день. Компания представила широкий выбор вариантов дисплея новинки. Среди них – дисплеи с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей) и Full HD (1920x1080 пикселей) c антибликовым покрытием, который опционально доступен с сенсорным экраном.

С помощью порта Thunderbolt 3 пользователь может быстро передавать файлы, заряжать ПК и подключать необходимые периферийные устройства. Приходится много путешествовать, а Wi-Fi есть не везде? Опциональный модуль LTE обеспечивает доступ к Интернету в любом месте.

Обновленный ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения на 6% тоньше своего предшественника. Толщина устройства меньше 15 мм, а его вес – всего 1,09 кг. Такая портативность и время автономной работы устройства до 18,3 часов3 позволяют пользователю легко провести целый день на бизнес-встречах



ThinkPad X1 Extreme второго поколения предлагает исключительную мощность, защищенность и мобильность. Благодаря процессорам Intel Core 9-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 (в максимальной конфигурации) ноутбук может справиться с любыми задачами: работа в графических редакторах, видеомонтаж или игры после напряженного дня в офисе. Оперативная память до 32 ГБ и SSD-накопитель объемом до 2 ГБ (в максимальной конфигурации) гарантируют быстрый отклик устройства на команды и обеспечивают плавную работу системы. Модель с легкостью справится с ресурсоемкими вычислениями или анализом больших объемов данных.

В максимальной конфигурации ноутбук получил 15-дюймовый сенсорный OLED дисплей с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей). При необходимости к модели можно подключить до четырех мониторов одновременно. Рабочий день на улице? Яркость до 500 нит и антибликовое покрытие позволят работать даже в самый солнечный день. С таким дисплеем и качественным звуком просмотр или редактирование визуального контента станет настоящим удовольствием. Мощности устройства хватит для работы с ресурсоемкими приложениями, создания сложной графики или использования технологий дополненной и виртуальной реальностей. Глубокое и чистое звучание обеспечивают два стереодинамика мощностью по 2 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio Premium.

Устройство работает до 14 часов от одного заряда3, такой автономности хватит даже на длительный перелет. К тому же вес ноутбука – всего до 1,7 кг, что позволяет брать его с собой куда угодно.



ThinkPad X1 YOGA сочетает традиции двух легендарных линеек Lenovo: надежность ThinkPad и гибкость YOGA. Прочные шарниры позволяют раскрывать устройство на 360-градусов для максимально комфортной работы в различных сценариях.

Легкий алюминиевый корпус скрывает мощный процессор Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной конфигурации), который поможет реализовать творческий потенциал. 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Ultra HD (3840x2160) и поддержкой технологии расширенного динамического диапазона превращает ноутбук в настоящий домашний кинотеатр. Модель также доступна в конфигурации с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей). Устройство оборудовано четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos: два возле клавиатуры, и два – в нижней части корпуса.

Поддержка технологии Multi-touch и наличие стилуса ThinkPad Pen Pro расширяют возможности пользователя. Для того чтобы рисовать эскизы, подписывать документы или делать заметки, больше не нужны не только чернила, но и батарейки. В корпус ноутбука встроен специальный разъем для стилуса, где он не только хранится, но и автоматически заряжается.

Lenovo ThinkPad X1 YOGA четвертого поколения на 17% компактнее своего предшественника. Устройство «2-в-1» весит всего 1,35 кг, а время автономной работы достигает 18 часов3. Такая автономность и портативность устройства позволяет продолжить работу над эскизом или проектом где угодно: дома, в офисе, в кафе или даже на вершине горы.



Для серии ThinkPad доступен широкий список дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает долговечные и производительные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

В Украине новые модели ThinkPad доступны по цене:

• ThinkPad X1 Carbon 7th Gen — от 40 152 грн.

• ThinkPad X1 Extreme 2nd Gen — от 58 200 грн.

• ThinkPad X1 YOGA 4th Gen — от 51 600 грн.