Самый тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA от Lenovo теперь в Украине

21 мая 2021, 13:15

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок самого тонкого устройства 2-в-1 премиальной линейки ThinkPad X1 — ThinkPad X1 Titanium YOGA.

Ноутбук толщиной около 11 мм на инновационной платформе Intel Evo получил сенсорный экран с возможностью вращаться на 360 градусов.

Инженеры Lenovo пересмотрели представление о классическом устройстве для работы, учтя потребности пользователей в условиях “новой нормы”: ThinkPad X1 Titanium YOGA — устройство 2-в-1 на базе Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации), для разработки которого воплотили новую концепцию самого тонкого бизнес-устройства. При любых условиях ноутбук сохраняет премиальный вид, ведь на корпусе со специальным титановым покрытием практически не остаются отпечатки пальцев. Форм-фактор позволяет адаптировать устройство и легко трансформировать его под любые сценарии использования в условиях удаленной работы. Ноутбук ThinkPad X1 Titanium YOGA можно использовать как планшет благодаря сенсорному экрану, который оборачивается, либо в режиме “стенд” или “тент”. Стилус в комплекте гарантирует комфорт при работе с сенсорным экраном и позволяет делать заметки “от руки”. Поддержка стандарта связи WiFi 6 обеспечивает бесперебойное подключение в условиях нестабильного интернета. Чтобы быть всегда на связи, можно выбрать конфигурацию устройства с поддержкой 4G/5G.

ThinkPad X1 Titanium YOGA поможет освоить новый стиль работы. Благодаря инновационной платформе Intel® Evo устройство поддерживает современный режим ожидания — система моментально “просыпается” и подключается к интернету. Во время насыщенного рабочего дня не нужно отвлекаться на подзарядку, ведь аккумулятор обеспечивает до 11 часов автономной работы1, а технология Rapid Charge поможет восстановить заряд от 0 до 80% всего за час. Как и все устройства линейки ThinkPad, новинка оснащена удобной клавиатурой, защищенной от жидкости. Клавиатура также позволяет комфортно работать в условиях плохого освещения благодаря белой светодиодной подсветке. С помощью специальных функциональных клавиш F9-F11 можно отвечать, совершать и заканчивать конференц-звонки без лишних движений. Intel® Evo также обеспечивает быструю передачу данных через два порта Thunderbolt 4. Теперь не обязательно быть постоянно за рабочим столом во время длительных совещаний — в ноутбук встроены четыре микрофона, которые считывают звук на 360 градусов и могут хорошо улавливать голос на расстоянии до 4-х метров. Оперативная память до 16 ГБ (в максимальной конфигурации) позволит быстро справляться со всеми операционными задачами, а благодаря накопителю SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации) можно хранить большие массивы важной информации.



Работаете со сложным визуальным контентом? ThinkPad X1 Titanium YOGA получил 13,5-дюймовый экран с разрешением 2256x1504 пикселей. Соотношение сторон 3:2, поддержка 100% охвата цветового пространства sRGB и яркость до 450 нит создают максимально четкое изображение. Теперь не нужно использовать дополнительные мониторы для цветокоррекции, ведь изображение на экране впечатляет реалистичностью самых мелких деталей. Поддержка технологии Dolby Vision обеспечивает сочную картинку при низком энергопотреблении.

Самое тонкое устройство в истории линейки ThinkPad оснащено видеокартой Intel Iris Xe и мощным процессором Intel Core 11-го поколения, которые гарантируют в 3 раза более высокую скорость редактирования фото и видео. Ноутбук также поддерживает технологию Dolby Vision™ и Dolby Atmos® Speaker System, поэтому просмотр мультимедийного контента выходит на новый уровень.



Как и все устройства ThinkPad, новинка прошла проверки по стандарту Министерства обороны США MIL-STD-810H, поэтому данные надежно защищены от внешних факторов. В экстремальных условиях или в таких обыденных ситуациях, как пролитый кофе, ThinkPad X1 Titanium YOGA, обеспечит целостность данных2. Изнутри систему защищают обновленные решения безопасности ThinkShield, инновационные возможности искусственного интеллекта и биометрические средства, поэтому только владелец сможет получить доступ к ноутбуку. Для быстрого входа в устройство встроен сканер отпечатков пальцев Match-on-chip. Чтобы получить доступ без прикосновения, можно использовать инфракрасную камеру, которая позволяет мгновенно выводить систему из спящего режима. ThinkPad X1 Titanium YOGA охраняет данные даже на расстоянии: технология обнаружения присутствия человека автоматически блокирует устройство, когда пользователь удаляется.



Все продукты бренда Think поддерживают корпоративную версию ПО Lenovo Vantage. Эта версия Vantage позволяет интуитивно понятно и просто управлять устройствами и настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя.

IT-администраторы могут управлять возможностями устройств через внутреннюю сеть и настраивать время проверки и установки обновлений в условиях “новой нормы” благодаря версии Vantage для бизнес-устройств. С приложением возможно удаленно настраивать производительность батареи, микрофона, дисплея и камеры для оптимизации аудиовизуального опыта. Vantage защищает бизнес-устройства от внешних угроз благодаря выявлению ненадежных сетей Wi-Fi, автоматического обновления BIOS и встроенного ПО. С программой легко обойтись без помощи IT-специалистов и самостоятельно делать системные обновления.

Данная версия Vantage бесплатно включена во все новые продукты бренда Think. Пользователи могут загрузить последнюю версию в Microsoft Store и на сайте поддержки Lenovo.



Для серии ThinkPad доступен широкий выбор дополнительных аксессуаров, чтобы улучшить пользовательский опыт и дома, и в офисе. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает надежные и производительные решения.

На все модели ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

ThinkPad X1 Titanium YOGA доступен на украинском рынке в сером (Titanium) цвете по цене от 100 577 грн.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1 Titanium YOGA

Процессор: Intel Core i7 11-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 13,5" 2К (2256x1504 пикселей), сенсорный экран с технологией Dolby Vision, яркость до 450 нит, 100% охвата цветового пространства sRGB

Графика: интегрированная Intel Iris Xe

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR4X

Накопитель: PCIe SSD до 1 ТБ (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: Dolby Atmos, четыре 360-градусных микрофона

Порты: 2 х Thunderbolt 4, комбинированный разъем для наушников и микрофона

Сеть: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, поддержка 4G/5G (опционально)

Габариты: 297,5 х 232,7 х 11,5 мм

Вес: 1,15 кг

Цвет: серый (Titanium)