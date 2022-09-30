Магічний світ студії Disney вже доступний на Київстар ТБ

30 сентября 2022, 9:45

Платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ суттєво розширила бібліотеку та поповнила її контентом студії Disney.

Легально переглянути фільми та мультфільми студії можна за додаткову плату від 49 грн. Всі фільми доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійської мовою.

Відеобібліотека Disney буде розширюватись поступово. Але вже зараз в ній є такі касові мультфільми як «Таємниця Коко», «Крижане серце 2», «Історія іграшок 4», «Рая», «Тачки 3», «Душа», «Уперед», «Єнканто. Світ магії».

Серед фільмів можна переглянути пригоди «Аладіна», дивосвіт «Чаклунки», неймовірні «Зоряні війни. Скайвокер. Сходження», «Зоряні війни. Хан Соло», «Кінгсмен», «Круелла», «Смерть на Нілі» та багато інших світових блокбастерів.

Загалом на платформі знаходиться близько 20 000 фільмів та серіалів, а також 300 телеканалів. Частина цього контенту є у вільному перегляді для кожного, хто зареєструється на платформі. Так, зокрема, від початку війни Київстар ТБ відкрив безоплатний доступ до новинних телеканалів, частини дитячого контенту, всього освітнього контенту, а також близько 400 аудіоказок українською мовою.

Контент відкритий для абонентів усіх мобільних операторів. А користуватись платформою можна одразу з кількох пристроїв: смартфону, планшету, ноутбуку, SMART – TV та приставки.