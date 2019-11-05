Юг-Контракт начал подажи монитора Samsung S24R350

5 ноября 2019, 10:45

В товарном портфеле Юг-Контракта появился новый 24-дюймовый монитор Samsung S24R350, отличающийся безрамочным дизайном и игровыми функциями.

Модель Samsung S24R350 представляет собой современный 24-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, LED-подсветкой и поддержкой разрешения FullHD (1920x1080 точек). При этом значения яркости, контрастности, времени отклика и углов обзора составляют 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс и 178°(H)/178°(V) соответственно. Новинка выполнена в минималистичном дизайне с единственной рамкой внизу корпуса.Одной из важных особенностей Samsung S24R350 является частота обновления 75 Гц и наличие технологии AMD FreeSync, благодаря чему новинка отлично подходит для геймеров и любителей динамичных сцен в фильмах. Кроме того, монитор поддерживает специальный игровой режим, что делает картинку более контрастной и детализированной. А режимы защиты зрения Flicker Free и Eye Saver предотвращают излишнюю нагрузку на глаза даже при длительной работе за компьютером.Для максимальной универсальности, монитор Samsung S24R350 можно подключать к источнику сигнала как через D-sub, так и через HDMI разъемы.