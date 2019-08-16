Эргономичный монитор Samsung S32R750UEI

16 августа 2019, 13:45

Ассортимент Юг-Контракта пополнил новый 32-дюймовый монитор Samsung Space Monitor S32R750UEI, который обладает разрешением 4К и отличается оригинальной складной конструкцией.

Данная модель представляет собой 32-дюймовый компьютерный дисплей, оснащённый 4К-матрицей с поддержкой разрешения Ultra HD (3840x2160 точек). В дополнение к стильному безрамочному корпусу, этот монитор получил особую складную конструкцию, благодаря чему его особенно удобно использовать на рабочем месте с ограниченным пространством.



Фирменная подставка Zero-Level HAS с надёжным шарниром, позволяет одним простым движением придвигать монитор к себе и так же просто отодвигать его к краю стола, сразу освобождая всю рабочую поверхность. Такой подход особенно оценят специалисты тех профессий, в которых требуется не только работать за компьютером, но также писать, чертить или просто раскладывать на столе большое количество документов. По сравнению с использованием обычного монитора, дисплей Samsung Space S32R750UEI позволяет на 40% увеличить полезную площадь стола во время работы.



Дополнительное удобство обеспечивается благодаря специальным каналам для кабелей, размещенным в подставке для монитора. Спрятанные в этих каналах кабели не запутываются, не мешают и не портят вид рабочего места.



Фирменная система регулировки Zero-level HAS (Height Adjustable Stand) позволяет менять высоту монитора просто, быстро и в очень широком диапазоне, поднимая экран на 213 мм над столом и опуская дисплей до уровня столешницы.

Режим PBP позволяет одновременно выводить на экран изображение от двух разных источников сигнала с сохранением разрешения каждого источника видеосигнала. Режим PIP (картинка-в-картинке) позволяет менять размер окна второго источника на 25% и произвольно перемещать это окно в любое место экрана. С помощью программы Samsung Easy Setting Box можно воспользоваться многозадачным режимом, расположив окна разных приложений на своё усмотрение.