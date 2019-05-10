Юг-Контракт начал продажи новых мониторов Samsung

В ассортименте Юг-Контракта появились новые мониторы: Samsung LS27R750QEIXCI, Samsung LU32R590CWIXCI и Samsung LC24RG50FQIXCI.
Монитор C24RG50 с диагональю 24 дюйма, разрешением 1920:1080 и высокой контрастностью 3000:1 обеспечивают максимально реалистичную картинку.
Все это позволяет геймерам наслаждаться высоким качеством компьютерной графики много часов подряд.
Монитор LS27R750QEIXCI обладает стильным и эргономичным дизайном. Тонкие рамки делают его изысканным, а специальные шарниры и подставка обеспечивают максимальное удобство, так как высоту и положение монитора можно регулировать под себя. Такая конструкция позволяет экономить до 40% рабочей поверхности по сравнению с другими моделями. Специальные канавки для кабелей не дают проводам путаться и заламываться.
Модель имеет высокое разрешение WQHD 2560 x 1440, а также соотношение сторон 16:9. Это обеспечивает качественное и реалистичное изображение при более широком рабочем пространстве для одновременного просмотра разных типов контента без скроллинга или зуммирования.
Режим «два окна рядом» позволяет выводить изображение на экран из двух источников сигнала с сохранением разрешения каждого источника. Режим PIP (картинка-в-картинке) позволяет менять размер окна второго источника на 25% и перемещать это окно в любое место экрана.
Samsung LU32R590CWIXCI имеет оптимальную кривизну экрана, 4K UHD разрешение, соотношение сторон 16:9, а также контрастность 2500:1. Это обеспечивает максимально реалистичную картинку и полное погружение в происходящее на экране. На монитор с UHD-разрешением можно вывести еще больше контента с более высокой детализацией.
Для геймеров предусмотрен игровой режим, благодаря которому контрастность изображения мгновенно оптимизируется для каждой игровой сцены.
Функция «Две картинки рядом» позволяет вывести на экран два изображения одновременно от двух источников видеосигнала с исходным разрешением. Также в мониторе предусмотрена функция «Easy Setting Box», которая позволяет создавать на экране несколько окон разного размера.
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