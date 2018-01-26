Юг-Контракт начинает поставки новейших твердотельных дисков Samsung

26 января 2018, 10:15

Компания Samsung совсем недавно представила сразу несколько серий новых высокопроизводительных твердотельных накопителей, и вот уже эти устройства появились в ассортименте Юг-Контракта.

Речь идёт о двух сериях SSD-дисков 860 PRO и 860 EVO, которые включают в себя накопители ёмкостью от 250 Гб до 4 Тб и выпускаются в форм-факторах 2,5”, mSATA и M.2. Кроме того, в число новинок также входят устройства из серий 960 EVO и 960 PRO, выполненные в форм-факторе M.2 и обладающие ёмкостью от 500 Гб до 2 Тб.Новинки используют 64-слойную память 3D V-NAND (850-я серия оснащалась 48-слойной), передовой контроллер Samsung MJX и скоростную память Samsung LPDDR4 для буферизации данных. Производитель позиционирует накопители линейки EVO в качестве бюджетных устройств, а линейку PRO – как более профессиональные решения. Основная разница заключается в типе используемой памяти, что в итоге приводит к разным показателям скорости записи/чтения, а также к разному значению количества гарантированных циклов перезаписи (TBW). Линейка EVO построена на более дешевых и медленных чипах TLC NAND, а PRO-серия основывается на быстрой и к тому же более надёжной памяти MLC NAND.Все новые накопители подключаются по высокоскоростному интерфейсу SATA III 6 Гбит/с и обеспечивают отличные показатели производительности, а также повышенную надёжность и длительный срок эксплуатации. Компания Samsung настолько уверена в качестве своих новых твердотельных дисков, что даёт на них 5 летнюю ограниченную гарантию.