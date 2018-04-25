Samsung Electronics представляет твердотельные накопители 970 PRO и EVO

25 апреля 2018, 11:45

Samsung Electronics представила Samsung 970 PRO и EVO — третье поколение лидирующей в индустрии линейки твердотельных накопителей (SSD).

Впервые компания анонсировала первые NVMe SSD для широкой аудитории в 2015 году. Samsung продолжает расширять рамки возможного вместе с последним поколением твердотельных накопителей, которые созданы для технологических энтузиастов и профессионалов. Вместе с ним представители разных профессий смогут насладиться высокой скоростью работы даже при интенсивных нагрузках персональных компьютеров или рабочих станций.



«Samsung стала лидером индустрии твердотельных NVMe-накопителей с момента её образования. Компания продолжает повышать стандарты хранилищ пользователей. Накопители 970 PRO и EVO поднимают планку ниши и демонстрируют невероятную производительность, — говорит Ун-Су Ким (Un-Soo Kim), старший вице-президент бренд-маркетинга подразделения памяти в Samsung Electronics. — Линейка 970 удивляет рынок NVMe SSD с помощью высокой эффективности, надёжности работы и лучших возможностей в категории».



Конструкция Samsung 970 PRO и EVO подразумевает использование форм-фактора M.2 и последнего поколения двухнаправленного последовательного интерфейса PCIe Gen 3x4. Линейка 970 SSD максимизирует потенциал пропускной способности NVMe. В результате устройства демонстрируют отличную производительность при обработке больших объёмов данных — 3D и 4К графики, новейших игр и аналитики массивов информации.



Скорость последовательного чтения в 970 PRO достигает 3,500 МБ/с, тогда как последовательная запись достигает 2,700 МБ/с. Результаты EVO составляют 3,500 МБ/с и 2,500 МБ/с соответственно. Скорость последовательной записи в сравнении с прошлым поколением увеличилась до 30% — в этом помогли новейшая версия технологии Samsung V-NAND и недавно созданный контроллер Phoenix. Также накопитель 970 EVO использует технологию Intelligent TurboWrite, которая предполагает задействование большого буфера объёмом до 78 ГБ для увеличения скорости записи.



Помимо значительного прироста в производительности, 970 PRO и EVO обеспечивают исключительную выносливость и надёжность работы. Теперь на модели распространяется пятилетняя гарантия или эквивалент 1,200 записанных терабайтов, что на 50% выше в сравнении с предыдущим поколением. Надёжность повышает технология Dynamic Thermal Guard, которая защищает устройство от перегрева благодаря автоматическому мониторингу и поддержанию оптимальной температуры. Одновременно с этим распределитель тепла и новый контроллер с никелевым покрытием дополнительно понижают градус нагрева твердотельного накопителя.



Вдобавок 970 PRO и EVO подходят для разных конструкций высокопроизводительных вычислительных систем. Новая серия предлагает широкий выбор вариантов ёмкости в компактном M.2 форм-факторе, среди которых в том числе есть односторонняя модель EVO ёмкостью 2 ТБ. Таким образом линейка накопителей 970 подходит для расширения ёмкости множества вычислительных устройств.



Модель 970 EVO будет доступна в версиях на 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ ёмкости, тогда как 970 PRO будет продаваться в вариантах на 512 ГБ и 1 ТБ.

Твердотельные накопители 970 PRO и EVO появятся в продаже по всему миру, включая Украину, начиная с 7 мая 2018 года.