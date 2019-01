Samsung представляет новую серию NVMe SSD-накопителей - 970 EVO Plus

25 января 2019, 13:45

Компания Samsung Electronics представила Samsung 970 EVO Plus, новейшее дополнение в линейке Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD.

Благодаря высокой производительности и доходящей до 2 ТБ емкости, модель Samsung 970 EVO Plus задает новый стандарт хранения данных и легко выдерживает даже высокие нагрузки на ПК и рабочих станциях IT-специалистов, любителей технологий и геймеров.





«После того, как первые потребительские NVMe SSD появились на рынке в 2015 году, Samsung продолжила совершенствовать твердотельные накопители, – отметил Майк Манг (Mike Mang), вице-президент по маркетингу направления элементов памяти в Samsung Electronics. – Новые диски 970 EVO Plus, основанные на технологии Samsung V-NAND пятого поколения, обладают непревзойденной производительностью и способны с легкостью справляться с такими сложными задачами как редактирование контента в разрешении 4K, 3D-моделирование и ресурсоемкие игры».



Благодаря интеграции передовых V-NAND чипов Samsung с оптимизированной прошивкой, 970 EVO Plus обеспечивает до 53% более высокую скорость записи¹ и отличается увеличенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью, 970 EVO. Скорость последовательного чтения и записи на новом накопителе достигает 3500 МБ/с и 3300 МБ/с соответственно, в то время как скорость произвольного чтения составляет до 620 000 IOPS, произвольной записи – до 560 000 IOPS.

Пользователи могут с легкостью обновить свой компьютер, так как 970 EVO Plus поставляется в компактном форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe Gen3 x4, который используется в большинстве современных ПК. 970 EVO Plus также обладает ограниченной гарантией на 5 лет или 1200 терабайт перезаписи.



970 EVO Plus поставляется в нескольких версиях с различной емкостью; версии 250 ГБ, 500 ГБ, 1 та 2 ТБ будут доступны для покупки в Украине с 28 января 2019 года. Рекомендованная розничная цена устройств линейки составит от 2899 грн за версию на 250ГБ.