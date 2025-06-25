25 июня 2025, 12:45

З 1 липня участь у програмі "Доступні ліки" стане обов'язковою для всіх аптек

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, з березня по червень українці придбали понад 38 млн упаковок препаратів за зниженими цінами. Економія для пацієнтів склала 832 млн грн.



Зниження вартості стало можливим завдяки рішенню РНБО, яке президент Володимир Зеленський ввів у дію в лютому. Тоді найбільші виробники підписали декларацію про зниження цін на сотню найпопулярніших препаратів, згодом перелік було розширено ще на понад 200 позицій.



Програма "Доступні ліки" охоплює широкий спектр захворювань, включно з гіпертонією, діабетом, хворобами Паркінсона, епілепсією, а також паліативною допомогою. З початку року аптеки вже отримали від Національної служби здоров'я компенсації на суму 3,1 млрд грн.

