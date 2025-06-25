25 июня 2025, 12:15

В ООН повідомили про рекордно низький рівень народжуваності у світі.

Як показало масштабне дослідження, проведене в 14 країнах, де проживає третина населення Землі, 20% опитаних зізналися, що не можуть дозволити собі стільки дітей, скільки хотіли б, через грошові проблеми.



Голова Фонду ООН у галузі народонаселення Наталя Канем назвала ситуацію "безпрецедентною" і наголосила, що люди найчастіше хочуть мати двох і більше дітей, але не відчувають, що здатні створити сім'ю своєї мрії. Основні причини: високі витрати на життя, нестабільність у світі, кліматичні загрози та військові конфлікти.



Дослідження підтверджує прогнози: до 2050 року в 76% країн рівень народжуваності значно впаде. Це може призвести до серйозних наслідків для економіки та структури суспільства, попереджають експерти.



Зазначимо, що за даними Євростату, народжуваність у ЄС стала найнижчою за останні 60 років, її рівень один з найнижчих у світі. Середній рівень фертильності (кількість дітей на одну жінку) у країнах ЄС - близько 1,5, тоді як для стабільного відтворення населення потрібно щонайменше 2,1.

