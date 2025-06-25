Трамп больше не заинтересован в аннексии Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни в кулуарах саммита НАТО отрицательно ответил на вопрос CNN о том, продолжает ли президент США Дональд Трамп говорить о своем желании аннексировать Канаду.
"Он восхищается Канадой. Я думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, в какой-то период времени он жаждал Канаду", — отметил премьер.
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