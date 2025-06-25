25 июня 2025, 13:15

Трамп больше не заинтересован в аннексии Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни в кулуарах саммита НАТО отрицательно ответил на вопрос CNN о том, продолжает ли президент США Дональд Трамп говорить о своем желании аннексировать Канаду.



"Он восхищается Канадой. Я думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, в какой-то период времени он жаждал Канаду", — отметил премьер.

