1 июля 2025, 15:45

Канада отменяет налог на цифровые услуги в отношении американских компаний

Канада отменила налог на цифровые услуги, направленный против американских технологических компаний в попытке продвинуть зашедшие в тупик торговые переговоры с Соединенными Штатами, пишет Reuters.



В заявлении министерства финансов Канады говорится, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп возобновят торговые переговоры, чтобы договориться о сделке к 21 июля.



В пятницу Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой, и пригрозил стране пошлинами. Причиной стал ввод цифровых налогов для ряда американских компаний.

