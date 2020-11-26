Франция обложила налогом американских техногигантов.

Стало известно о том, что французские власти требуют от крупных технологических компаний уплаты цифрового налога в размере 3 % от выручки, полученной в стране. Согласно имеющимся данным, соответствующие уведомления уже получили компании Google, Facebook и Amazon.
Напомним, в прошлом году во Франции был введён налог на доход от цифровых услуг в размере 3 %. Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, цифровой налог должны платить только компании с глобальным годовым оборотом более €750 млн ($894 млн). При этом не менее €25 млн должны быть получены компанией за счёт предоставления цифровых услуг во Франции. Министерство финансов подтвердило факт начала рассылки соответствующих налоговых уведомлений.
Таким образом, налог затронет крупнейшие технологические компании из США, что может повлечь за собой ответные меры американского правительства. Источник говорит о том, что цифровой налог может стать шагом к трансатлантическому столкновению ещё до ухода президента США Дональда Трампа (Donald Trump) со своего поста. В июне этого года представители американской стороны вышли из переговоров в Организации экономического сотрудничества и развития, пообещав принять ответные меры, если Франция утвердит цифровой налог. Одной из таких мер может стать введение пошлин на французские товары на общую сумму в $1,3 млрд. Однако не исключено, что после прихода к власти в США Джо Байдена (Joe Biden) ситуация изменится в другую сторону.
Споры о том, как следует облагать налогами технологические компании, ведутся годами. Исторически сложилось так, что компании платят налоги с доходов только в той стране, где регистрируется прибыль. Однако европейские страны уверены в своём праве сбора так называемых налогов на цифровые услуги, поскольку компании получают большой объём прибыли в регионе. Введение цифрового налога также планируют власти Великобритании, Италии и Австрии.
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