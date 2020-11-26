Франция обложила налогом американских техногигантов.

26 ноября 2020, 11:15

Стало известно о том, что французские власти требуют от крупных технологических компаний уплаты цифрового налога в размере 3 % от выручки, полученной в стране. Согласно имеющимся данным, соответствующие уведомления уже получили компании Google, Facebook и Amazon.