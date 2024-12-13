13 декабря 2024, 14:15

Франция продолжит поставку дальнобойных ракет SCALP в Украину — посол

"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это требуется определенное время. Это также осложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем, и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadow, а американцы — ATACMS", — заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в интервью "Интерфакс-Украина".



Дипломат напомнил о позиции Франции относительно разрешения на использование французского дальнобойного оружия для ударов по России.



"У нас не было никакой "красной линии" в этом вопросе, и военные цели на территории России являются легитимными. Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это сумасшедшая ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории россии, а Украина не может устранить эту угрозу. Это несправедливо", — заявил посол.



По его словам, Франция продолжит придерживаться этой позиции.

