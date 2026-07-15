Зеленский подвел итоги переговоров во Франции

15 июля 2026, 8:15

Президент напомнил лицензии на производство очень серьезного оружия — ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, ракет Aster 30.

Франция также будет сотрудничать с Украиной и другими партнерами в рамках антибаллистической программы Freyja.



Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы ПВО SAMP/T NG. Париж предоставит два комплекса SAMP/T уже в этом году, а одновременно с этим Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года.



Состоится закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение украинских пилотов и механиков во Франции, после чего первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ.











