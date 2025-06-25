25 июня 2025, 10:45

Иран не откажется от своей ядерной программы

"Конечно, никто в Иране не откажется от этой технологии. Ядерная программа Ирана была прозрачной и находилась под контролем Международного агентства по атомной энергии", — сказал Аббас Аракчи в интервью Al-Araby al-Jadeed.



Он заявил, что Иран много лет пытался доказать свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, но поскольку этот договор не защитил страну от атаки, то "взгляды [Ирана] на ядерную программу и режим нераспространения претерпят изменения".



При этом он сказал, что пока не сможет спрогнозировать, в каком направлении будут развиваться эти изменения.



В выходные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Официально американские власти настаивают, что Иран больше не может создавать ядерное оружие. Но, по данным СМИ, иранцы вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров до ударов.

