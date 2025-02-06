Трамп заявил, что хочет подписания "ядерного мирного соглашения" с Ираном

"Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия. Сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая совместно с Израилем, собираются разнести Иран вдребезги, сильно преувеличены. Я бы предпочел проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно расти и процветать. Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой праздник на Ближнем Востоке, когда он будет подписан и завершен. Да благословит Бог Ближний Восток!" — заявил президент США в Truth Social.
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