Иран отозвал резолюцию, запрещающую атаки на ядерные объекты

22 сентября 2025, 12:45

Иран в последний момент снял с голосования проект резолюции, направленный на осуждение атак на мирные ядерные объекты.

Документ был подготовлен при поддержке Китая, России и ряда других стран, и должен был рассматриваться на ежегодной сессии МАГАТЭ.Согласно дипломатическим источникам, США активно убеждали членов агентства не поддерживать инициативу, намекая на возможное сокращение финансирования МАГАТЭ в случае ее принятия - особенно если она ограничит влияние Израиля.Выступая на Генеральной конференции МАГАТЭ, посол Ирана в ООН Наджафи заявил, что, «руководствуясь духом доброй воли и конструктивного взаимодействия, а также по просьбе ряда государств-членов, Иран отложил принятие решения по проекту до конференции в следующем году».