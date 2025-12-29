Более 50% оружия на фронте — украинского производства

29 декабря 2025, 13:45

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала журналистам, что 75% средств, заложенных в бюджете 2025 года на оружие и технику, было направлено на закупки у украинских производителей.



Она добавила, что в планах на 2026 год — дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.