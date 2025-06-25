25 июня 2025, 11:15

"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на понад $1,3 мільярда

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський "Газпром" виплатити $1,37 млрд — "Нафтогаз" вже направляє платіжну вимогу російській компанії на підставі остаточного рішення арбітражу.



Якщо "Газпром" не сплатить добровільно — стартує примусове стягнення активів.



Із травня 2022 року "Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання, припинивши оплати.

