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25 июня 2025, 14:45

Politico: Трамп не уведомлял европейских лидеров об ударе по Ирану

Президент США Трамп не предупреждал лидеров европейских стран о готовящемся ударе по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на европейских чиновников. Отмечается, что европейские руководители узнали о бомбардировках уже по факту их осуществления и для них это стало неожиданностью.

Согласно источнику, такое поведение американского президента вызывает беспокойство среди европейских стран НАТО. Трамп, в отличие от своих предшественников, не только не проводит консультаций с союзниками, но даже не уведомляет их о принятии многих важных для всего альянса решений, говорится в статье. 


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