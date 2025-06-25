Politico: Трамп не уведомлял европейских лидеров об ударе по Ирану

25 июня 2025, 14:45

Президент США Трамп не предупреждал лидеров европейских стран о готовящемся ударе по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на европейских чиновников. Отмечается, что европейские руководители узнали о бомбардировках уже по факту их осуществления и для них это стало неожиданностью.



Согласно источнику, такое поведение американского президента вызывает беспокойство среди европейских стран НАТО. Трамп, в отличие от своих предшественников, не только не проводит консультаций с союзниками, но даже не уведомляет их о принятии многих важных для всего альянса решений, говорится в статье.



