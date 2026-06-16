Трамп переключает внимание с Ирана на Украину, вызывая тревогу в Европе

16 июня 2026, 14:15

Президент США Трамп смещает фокус с иранского кризиса на российско-украинскую войну, что вызывает обеспокоенность среди европейских союзников Киева, сообщает Politico.

По данным издания, на саммите G7 во Франции Трамп заявил, что после завершения кризиса с Ираном США сосредоточатся на Украине, подчеркнув масштабы потерь в конфликте.В Европе опасаются, что активное вовлечение Трампа может изменить текущую стратегию давления на Россию и поддержку Киева. Некоторые европейские чиновники отмечают, что прежнее внимание США к Ирану воспринималось ими как более предсказуемое развитие событий. Отдельно в Брюсселе обратили внимание на недавний длительный телефонный разговор Трампа с Путиным, что также усилило обеспокоенность европейских партнеров.