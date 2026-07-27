Електроенергія та газ можуть подорожчати вже у 2027 році

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
У Кабміні нібито планують поетапне підвищення тарифів протягом кількох років: електроенергія може зрости приблизно до 8 грн/кВт·год, а газ — до 15 грн за кубометр. Перший етап, за його прогнозом, — +1 грн на електроенергію та +2 грн на газ.
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