27 июля 2026, 12:45

Електроенергія та газ можуть подорожчати вже у 2027 році

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.



У Кабміні нібито планують поетапне підвищення тарифів протягом кількох років: електроенергія може зрости приблизно до 8 грн/кВт·год, а газ — до 15 грн за кубометр. Перший етап, за його прогнозом, — +1 грн на електроенергію та +2 грн на газ.

