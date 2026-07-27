У Польщі запровадять безкоштовні електронні шкільні щоденники

27 июля 2026, 11:15

Уряд Польщі схвалив законопроєкт про запуск пілотної версії державного електронного щоденника (eDziennik).

У Міністерстві цифровізації зазначають, що нова система забезпечить безпечне збереження та обробку персональних даних усіх учасників освітнього процесу.Спочатку eDziennik протестують у кількох обраних навчальних закладах, а вже з наступного року його зроблять доступним для всіх шкіл на добровільній основі. Система дозволить вчителям вести облік оцінок та відвідуваності, батькам — стежити за успішністю дітей, а учням — зручно переглядати домашні завдання. Авторизуватися в електронному щоденнику можна буде через державний застосунок mObywatel.