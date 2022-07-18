Масштабне розкрадання держкоштів У Києві

18 июля 2022, 14:45

До кримінальних оборудок виявилися причетними представники одного з комунальних підприємств КМДА та приватних фірм.

Особи уклали договір з приватною фірмою на виконання робіт із розчистки озера на території Голосіївського району столиці. Однак замість благоустрою території зловмисники видобували там пісок, який використовували на будівництві.Внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків на суму понад 18,5 мільйонів гривень.Змовникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.