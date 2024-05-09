БЕБ виявило розтрату 4,9 млн грн на зйомках навчальних відео

9 мая 2024, 9:50

Детективи БЕБ викрили посадовців одного з Комунальних некомерційних підприємств (КНП) КМДА та директора товариства у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.



Детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції встановили, що посадові особи КНП оголосили проведення двох публічних тендерів щодо закупівлі послуг з виготовлення навчальних відеоматеріалів та додатку для телефону.

За результатами розгляду тендерних пропозицій між КНП та товариством-переможцем укладено два договори про надання послуг. Згадана компанія пов’язана зі службовими особами цього комунального підприємства. Загальна вартість закупівлі становила 5,1 млн грн, основний вид діяльності ТОВ - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.



Надалі посадовці, зловживаючи службовим становищем, ще до моменту фактичного надання послуг підписали акти виконаних робіт. Однак надані згодом послуги та матеріали не відповідали технічним вимогам, що зазначені у договорі.



Після підписання актів частину коштів товариство-переможець повернуло на рахунок КНП, а 4,5 млн грн перерахувало на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності за нібито надані послуги з виготовлення відеоматеріалів. Фактично ці послуги не надавались.



В ході досудового розслідування було проведено низку слідчих дії, створено аналітичний продукт, проведено та отримано висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ, якою підтверджено збитки у сумі 4,9 млн грн.



Фігурантам провадження повідомлено про підозру.



Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження - працівники Департаменту Кіберполіції НПУ.