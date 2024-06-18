У Полтаві викрили нелегальне онлайн-казино

18 июня 2024, 15:15

Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність підпільного онлайн-казино.

Правоохоронці у лютому цього року встановили, що організатор «бізнесу» продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності знайомого з навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. Чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах.Фігуранти організували цілодобовий колцентр для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих.Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.