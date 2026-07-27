Росія ставить корабельну гармату на причіп

27 июля 2026, 12:15

Машинобудівний завод "Арсенал" запатентував буксовану артилерійську установку на основі 130-мм корабельної гармати А-192М "Армат" — тієї самої, що стоїть на фрегатах проєкту 22350 "Адмирал Горшков".

Система розміщується на платформі напівпричепа з поворотним станком і круговим захистом.



Перше, що впадає в око: А-192М — це корабельна система масою 25 тонн без боєкомплекту, з темпом стрільби 30 пострілів на хвилину і дальністю до 23 км по наземних та морських цілях. Технічно — потужна платформа. Але перенесення корабельної гармати на причіп замість розробки спеціалізованої берегової системи — рішення нетипове, і сам факт патентування фіксує напрямок думки конструктора, а не готовий серійний продукт.



Поява окремої берегової установки на базі А-192М може свідчити про остаточну відмову від ідеї міжвидової артилерійської системи на базі "Коаліція-СВ". Тобто Росія не отримала універсального наземного рішення — і тепер шукає замінник, перепакувавши флотське обладнання.



Логіка тут прагматична: А-192М вже виробляється серійно з 2021 року і перевірена на флоті. Замість інвестицій у нову платформу — адаптація наявної під інший носій. Та сама модель, яку ми бачимо в Т-90М, "Редут-УР" та інших системах: оптимізація існуючого замість нового покоління.

Конструктивне питання, яке патент не закриває: причіп з корабельною гарматою — це рішення для берегової оборони на заздалегідь підготовлених позиціях, а не мобільна артилерія. Наскільки така система буде живучою і розгортуваною в умовах реального конфлікту — інше питання.Патент — це не зброя. Але напрямок, в якому "Арсенал" шукає берегову артилерію, точно описує стан російського ВПК: адаптувати те, що вже є, швидше і дешевше, ніж розробляти нове.