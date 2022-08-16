16 августа 2022, 9:15

В Германии будут использовать макеты российских танков в качестве мишеней

Компания GaardTech разработала специальные роботизированные макеты танков Т-90А, Т-14 "Армата" и других из серии "Т" специально для отработки стрельбы по мишеням.


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