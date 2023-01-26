Войска РФ отказываются принимать на вооружение танки Т-14

26 января 2023, 15:15

К такому выводу пришли аналитики британской разведки. По их сведениям, россия готовится перебросить в зону боевых действий "прославленные" танки Т-14 "Армата".

Однако дислоцированные в Украине подразделения российских войск не хотят принимать первый транш гусеничных чудищ из-за их очень плохого состояния.Пока неясно, какая именно неисправность машин вызвала такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично заявляли о проблемах с двигателем Т-14 и тепловизионными системами.Британская разведка напоминает, что еще в 2021 году шойгу называл запланированный на 2022 год серийный выпуск "Арматы" только как "опытно-промышленную" партию."Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", — заключают британские военные.