Трамп заявил, что США не требуют от Ирана полного отказа от баллистических ракет

18 июня 2026, 10:15

«У них должны быть какие-то ракеты, потому что они есть у других. У них тоже должны быть такие возможности.

Кто-то сказал: "Не следует позволять им иметь хотя бы одну ракету". У меня есть такие люди - и некоторые из них мне нравятся, но я не думаю, что они очень умны», - отметил Трамп на пресс-конференции. Он сообщил, что в рамках дальнейших консультаций будет обсуждаться деятельность поддерживаемых Ираном прокси-группировок в регионе.



Трамп также допустил разморозку иранских активов, заявив, что США удерживают не свои, а иранские деньги. Кроме того, американский лидер поблагодарил коллег из Китая и РФ, Си Цзиньпина и Путина, за «их нейтральную позицию» в иранском вопросе.