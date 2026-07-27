Новые климатические системы HYUNDAI

27 июля 2026, 14:15

Бренд HYUNDAI представляет новую линейку бытовой климатической техники, в которую вошли мобильные кондиционеры и настенные сплит-системы — как классические ON/OFF, так и инверторные модели.

Новинки рассчитаны на помещения различной площади и позволяют подобрать оптимальное решение для квартиры, загородного дома или офиса.

Мобильные кондиционеры HYUNDAI HPAC-07-2, HPAC-09-2 и HPAC-12-2 легко перемещаются между помещениями, что делает их удобным выбором для арендного жилья, загородных домов, офисов и торговых помещений, где установка стационарной климатической техники затруднена. Благодаря этим кондиционерам можно быстро организовать комфортный микроклимат без специального монтажа. Все устройства поддерживают режимы охлаждения, вентиляции и осушения воздуха, оснащены электронным управлением и таймером для комфортного использования.Линейку классических настенных сплит-систем составили модели HAC-09/S-PRO, HAC-12/S-PRO и HAC-24/T-PRO. Они обеспечивают эффективное охлаждение или обогрев помещений, отличаются простотой и удобством эксплуатации, и оптимально подходят для пользователей, которым требуется надёжная климатическая техника с базовым набором современных функций.Для тех, кто делает ставку на энергоэффективность и высокий уровень комфорта, HYUNDAI представляет инверторные сплит-системы HAC-09i/S-PRO, HAC-12i/S-PRO, HAC-24i/S-PRO и HAC-24i/T-PRO. Инверторная технология позволяет плавно регулировать работу компрессора, поддерживать заданную температуру без резких колебаний, регулировать положение жалюзи, снижать уровень шума и уменьшать энергопотребление по сравнению с традиционными системами.«Сегодня всё чаще потребители выбирают климатическую технику не только по мощности и цене, но и по тому, насколько легко она адаптируется к их образу жизни. Для одних важна мобильность, для других — тихая работа и экономичное энергопотребление, третьим нужен надёжный кондиционер от мирового бренда для ежедневного использования. При разработке новой линейки мы смогли учесть разные сценарии и предложить решения, среди которых каждый сможет найти выбрать подходящую модель», — отмечает директор по продукту HYUNDAI Александр Галкин.Все новинки сплит-систем поддерживают несколько режимов работы — охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение воздуха. В новых моделях предусмотрены скрытый цифровой дисплей, таймер, память пользовательских настроек, самодиагностика неисправностей и дистанционное управление с помощью пульта.