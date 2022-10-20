Поломки кондиционеров: потребность в ремонте и техобслуживании

20 октября 2022, 8:25

Без сплит-систем летом современный человек жизнь себе уже не представляет. Тем более, что сейчас есть возможность купить кондиционер недорого.

А тем, кто не может выделить на него достаточную сумму из семейного бюджета, производители предлагают в пользование портативный кондиционер: если соблюсти определенные требования, он вполне успешно справляется с поставленными перед ним задачами. Однако сплит-системы – довольно сложное оборудование.

Чтобы оно работало бесперебойно, требуется следовать рекомендациям компании изготовителя (они изложены в инструкции, которую мы зачастую забываем изучить), регулярно проводить профилактику, а в случае неполадок обращаться к специалистам, не пытаясь устранить их своими силами.

Некоторые причины капризного функционирования сплит-систем

Довольно часто ситуации нештатной работы кондиционера не требует вмешательства профессионального ремонтника.

- Если кондиционер hisense в самую жару не обеспечивает заданную температуру, вам стоит проверить, не остались ли открытыми окна и двери. Второй момент, требующий контроля – наличие в помещении работающих нагревательных приборов, в том числе маломощных вроде кофеварок, чайников и тостеров. В комнатах, чьи окна выходят на юг и юго-восток, имеет смысл повесить плотные жалюзи белого цвета – они снижают поступление тепла через окно почти в 2 раза. Если никакие ухищрения не помогают, возможно, придется задуматься о том, чтобы купить кондиционер более мощной модели.

- Когда с внутреннего блока устройства начинает капать вода, обычно это означает, что в дренажном трубопроводе образовалась пробка. Это одна из проблем с кондиционером hisense, которую можно устранить самостоятельно – если вы привыкли работать с разнообразными приборами. Однако разумнее будет все же вызвать профессионала.

- При ослаблении воздушного потока проблема, скорее всего, кроется в засорении фильтра. Его как раз можно почистить без участия специалиста.

- Когда сплит-система работает в режиме обогрева помещения, при высокой влажности на улице внешний блок нередко обледеневает. Если вы в свое время решили купить кондиционер с системой авторазморозки, никаких проблем не предвидится. Если такая функция отсутствует, специалисты рекомендуют переключить сплит-систему на режим охлаждения: отдаваемый наружу теплый воздух отогреет блок, и он оттает.

При более сложных неполадках с кондиционером hisense придется обращаться в ремонтную службу.

Загрязненные фильтры во внутренних блоках

Забитые фильтры не в состоянии выполнять свою главную задачу – очистку воздуха. Хуже того, загрязнения и патогенная микрофлора будут поступать внутрь квартиры, ухудшая качество воздуха. А на самом фильтре образуется идеальная среда для размножения не только грибковых колоний и бактерий, но и для пылевых клещей. Не будем забывать и о том, что грязные фильтры и блоки кондиционера hisense существенно уменьшают срок его эксплуатации.

Позаботиться о фильтрах внутреннего блока кондиционера hisense достаточно легко: это просто пластиковые сеточки, которые демонтируются без малейших проблем. После их снятия сетки нужно промыть под проточной водой, используя щетку и мыло или моющее средство для посуды. Просушив фильтры установите их на место – это сделать так же легко, как и снять сетки.

Особый вопрос – как часто следует чистить фильтр. Если вы когда-то при выборе сплит-системы остановились на том, чтобы купить кондиционер современной, не самой дешевой модели, то в нем установлен индикатор, показывающий уровень загрязнения фильтра. Если вашим решением было купить кондиционер недорого, возможно, в нем такой датчик отсутствует. В таком случае придерживайтесь рекомендаций производителя. В среднем, при активном использовании сплит-системы, чистить фильтры положено ежемесячно.

Отдельно отметим, что фильтры в кондиционирующем оборудовании могут быть разными – к примеру, одноразовыми. Мыть их бесполезно, после выработки ресурса такие фильтры нужно менять.

Утечка фреона

Современные фреоны в большинстве своем относятся к нетоксичным веществам. Но все зависит от окружающих условий. При большой концентрации, высокой температуре и некоторых других обстоятельствах условно безопасные фреоны все же могут негативно сказываться на здоровье обитателей квартиры и на окружающей среде. К основным причинам утечки хладагента относят:

- неисправность клапана Шрадера;

- дефекты в резиновом уплотнителе кондиционера hisense, защищающем охлаждающий контур;

- трещина (иногда – микроскопических размеров) в одной из трубок радиатора внешнего блока;

- некачественный стык труб, допущенный мастерами в ходе установки кондиционера.

Задача пользователя – своевременно определить, что кондиционер hisense начал "подтекать". Признаками неполадок могут быть:

- снижение функциональности сплит-системы (она стала заметно хуже охлаждать/нагревать помещение);

- обледенение какого-нибудь элемента охлаждающего контура;

- образование маслянистых подтеканий в точках стыков труб и/или на теплообменниках. Они могут объяснятся как заводским браком, так и низким качеством установки кондиционера или естественным износом его узлов.

При этом такие проявления не являются стопроцентным показателем именно утечки фреона: они могут свидетельствовать и о других проблемах у кондиционера hisense. Поэтому вызов специалиста становится обязательным.

Зимняя эксплуатация кондиционеров

У нее есть правила, нарушение которых приведет к серьезной поломке сплит-системы, чаще всего вследствие гидроудара.

В принципе, кондиционер hisense для обогрева в холода использовать можно. Однако большинство устройств могут выполнять такие функции только до тех пор, пока температура за окном не упадет ниже нуля. Однако есть устройства, рассчитанные на более низкие показатели термометра: они могут выступать в роли обогревателя и при -10, и даже при -15 по Цельсию.

Если предполагается, что до начала отопительного сезона основным источником тепла будет сплит-система, при покупке лучше обращать внимание на кондиционер зима-лето. Обычно это инверторный кондиционер, который без затруднений функционирует даже при -30°С (естественно, не все модели – интересуйтесь техническими характеристиками при покупке).

Отметим, что такие устройства отличаются значительно более длительным сроком эксплуатации, высокой эргономичностью и более мягким режимом работы, обеспечивающим меньший перепад температур. Единственный недостаток инверторного кондиционера – цена, которая может сильно ударить по семейному бюджету.

Обычные сплит-системы в холода не используют. Поэтому их нужно особым образом подготовить к зиме. Проще говоря, законсервировать. В процесс консервации входят следующие манипуляции.

- Вентилирование. Оно осуществляется при температуре не ниже +16 по Цельсию, в не дождливый день. Вентиляция должна работать от полутора до трех часов, пока в теплообменнике кондиционера hisense не испарится вся влага. Если вы упустили момент, и за окном устойчиво установились более низкие показатели термометра, рекомендуется использовать не вентилирование, а режим обогрева.

- Чистка фильтров.

- Отсоединение сплит-системы от электросети.

Многие пользователи укрывают внешний блок охлаждающей системы влагонепроницаемыми материалами, чаще всего строительным полиэтиленом. Этого делать не следует: под укрытием будет скапливаться конденсат. В сочетании с недостатком солнечного света и тепла внешний модуль вашего кондиционера вскоре обзаведется плесневыми колониями.

Как кондиционер заставить работать положенный срок?

Чтобы срок эксплуатации кондиционера hisense соответствовал заявленному производителем (а то и превышал его), прежде всего нужно следовать всем рекомендациям, изложенным в инструкции. Но есть и дополнительные советы.

- При установке кондиционера постарайтесь выбрать место для его внутреннего блока, на которое не будут попадать прямые солнечные лучи. Если этого избежать невозможно, притеняйте кондиционера hisense при помощи штор. Иначе могут начаться проблемы с дистанционным управлением работой сплит-системы.

- В ходе использования кондиционера hisense снижайте влажность в помещении, выбранном для установки кондиционера. Для этого достаточно регулярно проветривать комнату до включения охлаждающего оборудования.

- Обеспечьте нормальный воздухообмен кондиционеру hisense: не создавайте препятствия поступлению в комнату воздуха мебелью, шторами и пр.

- Регулярно чистите фильтры.

- Если у вас обычная сплит-система, а не кондиционер зима-лето, не ленитесь ее консервировать на время холодов.

- Периодически пополняйте в охлаждающем контуре запас фреона. Это делают специалисты; для контроля уровня хладагента и его поддержания в контуре кондиционера hisense вызывайте их хотя бы раз в полгода.

- После установки кондиционера желательно раз в 6 месяцев приглашать специалиста для диагностики оборудования. Заодно он проведет чистку важных узлов охлаждающего прибора, предоставит рекомендации по поводу обслуживания вашей модели кондиционера и ухода за ней.

Мало купить кондиционер; для того, чтобы он верно служил вам, нужно еще и обеспечить ему условия для штатного функционирования. И тогда оборудование не разочарует вас в течение многих лет.