Лето вместе с League of Legends

3 июня 2022, 9:45

В пору жары и отпусков соревновательный цикл в LoL продолжается – летом любителям дисциплины есть что посмотреть. В первую очередь это летние сплиты североамериканской и европейской лиг – LCS и LEC, а в Америке пройдёт ещё и летний турнир из серии Proving Grounds.

Команды выходят на финишную прямую в гонке за путёвками на Worlds и многие вынуждены выкладывать на стол козыри чтобы не остаться за бортом главного турнира – поэтому будет интересно. Всем, кто собирается следить за сценой, стоит узнатьрасписание матчей по ЛоЛ на лето.

Турнир пройдёт в Берлине, в нём поучаствуют 10 команд, а старт намечен на 17 июня. Система проведения групповой стадии – двойной раунд-робин, то есть каждая команда сыграет с каждой по два раза и всего проведёт 18 матчей.

После этого команды, занявшие места с первого по шестое, выйдут в плей-офф, при этом первые четыре места обеспечивают старт из верхней сетки, а пятое и шестое начнут в нижней. Именно в плей-офф определится троица, которая квалифицируется на Worlds. Есть ещё и денежный призовой фонд в 200 000 долларов, из которых победитель получит 80 000 – не столь важно, как отправиться на главный турнир года, но тоже приятно.

Ставки высоки, поэтому игры на летнем сплите часто выдаются очень напряжёнными, не стоит забывать и про то, что если команда занимает в групповом этапе седьмое место или ниже, то теряет все ранее набранные очки, так что расслабляться никому нельзя.

Состав участников достаточно ровный, среди фаворитов в первую очередь стоит выделить G2 Esports – победители весеннего сплита хорошо проявили себя и на Mid-Season Invitational, им удалось добраться до полуфинала. Реванш за поражение в финальной серии весеннего сплита попробуют взять Rogue, нельзя не считаться с Fnatic и Misfits Gaming – словом, посмотреть есть на кого.

На следующий день после начала LEC Summer 2022 стартует и лига Северной Америки. В LCS Summer 2022 тоже примут участие 10 команд, в розыгрыше тоже 200 000 долларов, совпадает и система проведения. Единственное отличие – призовой фонд распределяется не на 6 команд, как в Европе. а только на 4, поэтому победитель получает 100 000 долларов, второе место – 50 000, третье – 30 000, а четвёртому остаётся 20 000.

Из примечательных команд можно отметить Evil Geniuses – они дошли до полуфинала Mid-Season, проигравших им в финале весеннего сплита 100Thieves, слабо смотревшихся в плей-офф весной, но тоже грозных Cloud9. Очень интересно будет посмотреть на Team Liquid – весеннем сплите они выиграли групповой этап, но в плей-офф остались только третьими.

Плей-офф начнётся 3 августа и продлится до последнего дня лета, отборочные игры идут с 23 мая. Этот турнир – возможность увидеть новых талантов, этим он и нравится многим любителям соревновательной "Лиги легенд", тем более что сами игры нередко выдаются очень увлекательными. Как видно, расписание матчей по ЛоЛ на летние месяцы весьма плотное, так что скучать будет некогда.