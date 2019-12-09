Почему высокий FPS так важен для результативности в соревновательных играх?

9 декабря 2019, 10:45

NVIDIA представляет второе подробное исследование влияния графической производительности на результаты в соревновательных играх и киберспорте: “Почему так важен высокий FPS для соревновательного гейминга?”

В первом исследовании “Раскройте потенциал полностью – как более высокий FPS может дать вам преимущество в играх Battle Royale” мы показали, как быстрый GPU и G-SYNC монитор с высокой частотой обновления помогает игроку реализовать свой потенциал на поле сражений благодаря более высокой скорости реакции.Играя в такие соревновательные игры, как Fortnite, CS:GO или PUBG, игроки часто измеряют уровень своих умений по K/D (Kill/Death ratio). Чем больше K/D, тем выше процент выигранных сражений, что обеспечивает в конечном счете более высокие шансы на победу.Изучая результаты первого исследования, вице-президент NVIDIA по техническому маркетингу Тони Тамаси (Tony Tamasi) показывает связь между более высоким FPS и лучшим соотношением K/D. Он подробно рассказывает, почему FPS выше 60 обеспечивает явные преимущества и позволяет максимально реализовать свой потенциал, выделяя следующие факторы:· более плавная анимация упрощает слежение за целью;· уменьшение гостинга и разрывов позволяет сократить число отвлекающих факторов;· более низкая латентность системы позволяет раньше замечать цели.