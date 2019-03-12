NVIDIA измерила связь между уровнем GPU и соотношением числа убийств/смертей

12 марта 2019, 10:15

Стала доступной информация по результативности игровых сессий геймеров в играх жанра Battle Royale и влиянию технологий на результаты игрового процесса.

NVIDIA уже много лет сотрудничает с профессионалами в области киберспорта с целью создания наилучшего аппаратного обеспечения. Наши видеокарты оптимизированы для высокой частоты смены кадров, что помогает сокращать задержки и улучшать общее время реакции игрока.Известно, что GPU более высокого уровня и более высокая частота смены кадров улучшают время реакции игрока, но нам был интересно посмотреть, как именно это влияет на конкурентоспособность игрока среднего уровня в играх жанра Battle Royale. Представляем вам данные по соотношению убийств/смертей в ведущих играх жанра Battle Royale в привязке к используемому GPU.Данный анализ получен на основе данных реальных игровых сессий, а не в результате специально организованного эксперимента.Данные показывают, что у владельцев GPU более высокого уровня и мониторов с высокой частотой обновления соотношение числа убийств/смертей намного выше, чем у игроков с более слабым GPU и монитором 60Гц. В играх жанра Battle Royale 60 FPS и 60 Гц больше не достаточно. Если вы хотите получить конкурентное преимущество в этих играх, нужно добиться свыше 144 FPS и использовать монитор с более высокой частотой обновления. При прочих равных, более высокая частота смены кадров помогает сократить время реакции и повысить общую конкурентоспособность игрока.