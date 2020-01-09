NVIDIA представляет новые мониторы для киберспорта

9 января 2020, 13:15

Специально для соревновательных игр, где исход матча зависит от долей секунды, NVIDIA представляет новые G-SYNC мониторы с частотой обновления 360 Гц – это самые быстрые на рынке дисплеи, специально созданные для киберспортсменов и любителей соревновательных игр.

При частоте в 360 Гц кадры обновляются каждые 2.8 мс, что в 6 раз быстрее по сравнению с традиционными игровыми дисплеями и телевизорами.



На выставке CES, которая проходит на этой неделе в Лас-Вегасе, NVIDIA и ASUS представляют первый в мире G-SYNC 360Гц дисплей ASUS ROG Swift 360. Данная модель отлично работает в паре с самым быстрым в мире игровым графическим процессором GeForce® RTX®, обеспечивая абсолютное превосходство в игровом процессе.



Киберспортивные и игровые сообщества продолжают расти с небывалой скоростью. Более 60% GeForce-геймеров играют в соревновательные игры каждый месяц, при этом в 2019 году призовой фонд в киберспорте составил 211 миллионов долларов (1), что на 29% больше, чем в прошлом году. Зрительская аудитория киберспорта также увеличилась, превысив 450 млн геймеров, внимательно следящих за турнирами в реальном времени (2).



Впервые представленная в 2013 году, технология NVIDIA G-SYNC впервые реализовала переменную частоту обновления (VRR), которая предотвращает разрывы в изображении за счет синхронизации частоты обновления дисплея и кадровой частоты GPU. С тех пор технологии ускорения киберспортивных панелей продолжают совершенствоваться, и сегодня G-SYNC процессоры уже обладают технологией “Dynamic Overdrive” для улучшения восприятия изображения, специализированным программно-аппаратным обеспечением для улучшения качества изображения и обнаружения целей, и теперь и частотой обновления в 360 Гц для уменьшения времени реакции игрока. Если раньше киберспортсменам приходилось мириться с разрывом кадров, чтобы не ждать загрузки следующего кадра, то сегодня технологии G-SYNC 360Гц и VRR позволяют обновлять кадры менее, чем за 3 мс, обеспечивая геймерам одновременно и отсутствие разрывов кадров, и минимальные задер

Модель ASUS ROG Swift 360, разработанная совместно с NVIDIA, предназначена специально для киберспортивных соревнований и оснащена 24.5-дюймовым дисплеем, чтобы каждый пиксель оставался в поле зрения. Модель ASUS ROG Swift 360 получила новый дизайн ROG, в котором она будет гармонично смотреться на любом киберспортивном соревновании:





Высочайшая частота обновления: частота 360 Гц обеспечивает кристально чистое изображение, минимальные задержки для высокой скорости реакции и максимально плавное воспроизведение.

Создано для киберспорта: играйте как профессионалы и никогда не упускайте критические моменты с высокопроизводительным 24.5” Full HD монитором.

Превосходная четкость: нет отвлекающих разрывов, подвисаний, мерцаний и артефактов благодаря технологии NVIDIA G-SYNC VRR.

Качество сертифицировано NVIDIA: все G-SYNC сертифицированные дисплеи проходят тщательную проверку, включая 300 тестов на качество изображения, что гарантирует высокое качество и максимальную производительность.



NVIDIA демонстрирует новые 360Гц G-SYNC мониторы на этой неделе на выставке CES и на примере киберспортивных демо показывает, как частота в 360 Гц повышает результативность геймера в обнаружении цели, прицеливании и восприятии в целом.