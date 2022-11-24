Как компьютерные игры превращаются из хобби в профессию

24 ноября 2022, 19:15

Многие молодые люди любят играть в компьютерные игры. Для большинства игроков это лишь забавное хобби, чтобы насладиться с друзьями. Однако некоторые геймеры превратили свое хобби в карьеру! Компьютерные игры часто становятся профессией благодаря соревновательным видам киберспорта или играм в прямом эфире через Интернет.

Рабочими же инструментами геймера являются:

игровой компьютер;

продвинутая мышь;



игровая клавиатура;

качественная гарнитура.

Компьютерные игры как профессиональный вид спорта, или киберспорт, являются самым быстрорастущим спортивным направлением в мире. В то же время миллионам людей по всему миру нравится смотреть, как команды соревнуются в турнирах.

Кстати, призы в этих турнирах достигают десятков миллионов долларов. Благодаря такой популярности организаторы олимпиады рассматривают возможность включения киберспорта в будущие Олимпийские игры. В США уже университеты начали предлагать студентам стипендии для участия в компьютерных играх в университетской команде, так же как для бейсболистов, футболистов или баскетболистов.

В то же время соревноваться профессиональному геймеру достаточно сложно. Лучшие игроки в мире вынуждены тренироваться до 50 часов в неделю, и поэтому многие игроки уходят на пенсию или перестают играть в возрасте около 25 лет, когда они уже считаются слишком старыми, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Другие же геймеры превратили свое хобби в карьеру "стримеров". Тенденция такова, что профессиональные геймеры переходят от соревнований к потоковым видеоиграм. Работа стримера — играть онлайн и транслировать игровой процесс на своем канале в YouTube, чтобы другие могли его посмотреть. При этом просмотр таких видео может быть отличным способом узнать о новой игре или познакомиться с другими людьми, которым нравится играть в ту же игру.

Может показаться, что транслировать себя, играя в игры, в интернете легко, но жизнь стримера может быть также достаточно сложной. Многим стримерам нужно транслировать свои игры до восьми часов в день, чтобы удерживать зрительский интерес и привлекать к каналу на YouTube новых поклонников.При этом, чтобы люди смотрели, стример должен играть в видеоигру, одновременно развлекая зрителей.

Стример зарабатывает на рекламе, поэтому, естественно, чем больше людей смотрят,

тем больше денег стример может заработать на своем канале.

Таким образом, благодаря усердной работе и большому количеству практики игроки могут превратить свою любовь к компьютерным играм в увлекательное занятие. При этом они могут стать как профессиональными киберспортсменами, так и заняться развлекательным стримингом.