Samsung 860 PRO и 860 EVO с поддержкой V-NAND – твердотельные накопители

24 января 2018, 10:45

Samsung Electonics представила самое современное дополнение к линейке твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса SATA – модели 860 PRO и 860 EVO.

Устройства предназначены для потребителей, которые нуждаются в высокой производительности для разных сценариев: от повседневного использования до высоких нагрузок при работе с графикой. Модели стали преемниками 850 PRO и 850 EVO – первых в индустрии твердотельных накопителей с поддержкой технологии V-NAND. 860 PRO и 860 EVO демонстрируют рекордную производительность в индустрии накопителей с интерфейсом SATA. Пользователи заметят значительный прирост скорости и надёжности работы, а также улучшенную совместимость и увеличенную ёмкость. Старт продаж данных моделей в Украине – с 25 января 2018 года.



«Новые 860 PRO и 860 EVO совмещают 64-слойную флеш-память V-NAND на 512 и 256 Гб, мобильную LPDDR4 DRAM до 4 ГБ и новый контроллер MJX, который повышает удобство работы как для обычных, так и корпоративных пользователей, – говорит Ун-Су Ким (Un-Soo Kim), вице-президент отдела бренд-маркетинга бизнеса устройств памяти в Samsung Electronics. – Samsung продолжит внедрять важные инновации в сферу твердотельных накопителей и способствовать развитию направления устройств памяти в целом».



Сегодня размеры файлов из-за фотографий в высоком разрешении и 4К-видео постоянно увеличиваются. На фоне этого высокая скорость отправки данных и стабильная производительность стали первоочередными требованиями пользователей. Для удовлетворения этой потребности Samsung 860 PRO и 860 EVO поддерживают скорость чтения и записи до 560 и 530 МБ/секунду соответственно. К тому же модели предлагают обновлённую пятилетнюю гарантию или до 4800 записанных терабайтов (TBW) для 860 PRO и до 2400 TWB для 860 EVO. Новый контроллер MJX обеспечивает более быструю связь с хостом. Его мощности хватит для работы с хранилищем рабочей станции при улучшенной совместимости с операционной системой Linux.



Твердотельный накопитель 860 PRO доступен в версиях на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4ТБ. 4 ТБ памяти хватит для хранения записи 4К Ultra HD видео длительностью 114 часов и 30 минут. 860 PRO доступен в широко совместимом 2,5-дюймовом форм-факторе, который идеально подходит для персональных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и сетевых хранилищ NAS.



Ёмкость 860 EVO может составлять 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Модель будет доступна в версии на 2,5 дюйма для персональных компьютеров и ноутбуков, а также в форм-факторах mSATA и M.2. Твердотельный накопитель 860 EVO демонстрирует шестикратное улучшение производительности в сравнении с предшественником благодаря технологии Intelligent TurboWrite. Скорость чтения и записи достигает 550 МБ/с и 520 МБ/с соответственно.