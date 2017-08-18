Юг-Контракт начала продажи новых игровых мониторов Samsung C27FG73 и C24FG73

18 августа 2017, 10:15

В ассортименте Юг-Контракта появились два игровых монитора Samsung с изогнутым дисплеем и сверхбыстрым временем отклика матрицы.

Модель C27FG73 имеет диагональ 27 дюймов, а модель C24FG73 оснащена матрицей размером 23,5 дюймов. В остальном технические характеристики обеих моделей идентичны: разрешение FullHD, соотношение сторон 16:9, яркость 350 кд/1м², контраст 3000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали 178° и частота обновления 144 Гц.



Но главная изюминка этих мониторов, которая делает их идеальным выбором для геймеров, заключается в беспрецедентно низкой скорости отклика матрицы – всего лишь 1 мс! Кроме этого, видимая часть обеих мониторов изогнута под углом 1800R, что предоставляет геймеру особое ощущение погружения в игровой мир благодаря более широкому и естественному для человеческого глаза углу обзора. Игровой функционал дополняют функция AMD FreeSync и поддержка режима Game Mode.

Современные игровые мониторы Samsung C27FG73 и Samsung C24FG73 – отличный выбор как для продвинутых геймеров, так и для тех пользователей, которые особенно ценят максимальный реализм в играх и приложениях!