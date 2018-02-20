Стартовали продажи новых изогнутых мониторов Samsung

20 февраля 2018, 11:45

На складе Юг-Контракта появились новейшие высокотехнологичные мониторы Samsung, учитывающие особенности анатомии человеческого глаза, — модели C27H800FCI и C32H711QEI.

Зрение человека имеет свои особенности, и одной из них является кривизна хрусталика глаза. Из-за этого оптимальным вариантом дисплея для максимально удобной работы считается искривлённый, а не плоский экран. Именно такие компьютерные мониторы создаёт компания Samsung, оптимизируя кривизну экрана под привычное для человеческого глаза поле зрения.Модель Samsung C27H800FCI представляет собой 27-дюймовый компьютерный монитор с изогнутой поверхностью и разрешением FullHD 1920x1080 точек. Кривизна экрана 1800R делает данный дисплей максимально удобным как для игр, так и для работы. Стильный дизайн, удобная V-образная подставка и очень тонкая дисплейная рамка делают данную модель украшением для любого интерьера. Список технических преимуществ этого дисплея дополняют функции Eye-saver и Flicker Free, которые минимизируют нагрузку на зрение в процессе длительного нахождения за монитором. Высокий показатель контрастности 3000:1 обеспечивает максимальную детализацию в наиболее темных и ярких участках картинки. Наличие универсального порта USB Тype C, а также поддержка технологий Daisy Chain для подключения второго монитора и функция Easy Setting Box для разделения экрана на части значительно расширяют возможности для построения идеального многозадачного рабочего места.Компьютерный монитор Samsung C32H711QEI обладает диагональю 32 дюйма, при этом кривизна экрана составляет 1800R. Идеальное для человеческого глаза поле зрения позволяет не только ощущать максимальный комфорт во время работы за таким монитором, но также создаёт эффект полного погружения в компьютерных играх и художественных фильмах. WQHD-разрешение 2560 x 1440 точек обеспечивает высокую пиксельную плотность и следующую за этим максимально чёткую и детализированную картинку. Технология квантовых точек гарантирует реалистичную цветопередачу с яркими и сочными цветами. Глубокий черный цвет обеспечивается контрастностью 3000:1, так что детали становятся хорошо видны даже в самых тёмных участках изображения. О том, чтобы глаза не уставали даже после длительного пребывания за монитором, позаботятся функции Eye-saver и Flicker Free, которые снижают яркость синего цвета и устраняют мерцания монитора.