Samsung представила первый в мире изогнутый QLED монитор с интерфейсом Thunderbo

30 августа 2018, 14:15

Компания Samsung Electronics объявляет о расширении линейки мониторов с изогнутым экраном и глобальном запуске новой модели CJ79 (C34J791).

Эта 34-дюймовая новинка стала первым в своем роде монитором, в котором используется интерфейс Intel Thunderbolt3. Устройство ориентировано на творческих людей и бизнес-пользователей, желающих получить удобный и эффективный опыт работы за счет мощного и функционального интерфейса. В Украине монитор Samsung CJ79 будет доступен в продаже с сентября 2018 года по рекомендованной розничной цене 27 999 грн.



Монитор CJ79 совместим с Mac и PC и оснащен двумя портами Thunderbolt 3, по которым осуществляется питание, а также передается изображение и данные. Интерфейс поддерживает невероятно высокую скорость работы – до 40 гигабит в секунду, что в восемь раз быстрее, чем в USB 3.0. Он также позволяет осуществлять подзарядку устройств мощностью до 85Вт – через единый кабель.



Монитор CJ79 отличается высокой четкостью и детализацией изображения и способен стать заменой сразу двух мониторов. Ультраширокий изогнутый экран с разрешением 3440х1440 пикселей и соотношением сторон 21:9 обеспечит пользователю достаточно рабочего пространства для эффективной и комфортной работы со множеством задач. Наличие функции Picture-by-Picture (PBP) позволяет профессиональным пользователям поделить пространство экрана для равноценного отображения сигнала сразу из двух источников. А благодаря режиму Picture-in-Picture (PIP) пользователи смогут масштабировать изображение со второго источника вплоть до того, что оно может занимать до четверти пространства, и разместить его в любом месте экрана для удобства восприятия.



Будучи экраном с самым малым радиусом изогнутости 1500R, этот ультраширокий монитор спроектирован с учетом формы человеческого глаза, что позволяет добиться еще большего погружения и комфорта при просмотре изображения. Благодаря возможности регулировки по высоте и наклону, пользователи смогут настроить экран CJ79 для максимально удобной работы. Более того, поддержка Thunderbolt 3 позволяет использовать монитор для подзарядки своих устройств Mac или PC, а также подключать дополнительные устройства Thunderbolt 3 или USB непосредственно к монитору.



В мониторе CJ79 используется технология Quantum Dot, обеспечивающая блестящее качество изображения с реалистичной детализацией за счет показателя 125% охвата цифрового пространства sRGB. Коэффициент контрастности, используемой в мониторе VA панели составляет 3000:1, что намного превосходит этот показатель в традиционных мониторах и позволяет подчеркнуть прежде скрытые детали за счет тонких и точных теней, более глубокой передачи черного и более яркого белого цвета.



Технология AMD FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления изображения в графической карте с работой монитора CJ79, что позволяет минимизировать погрешности и задержки в формировании изображения, обеспечивая максимально качественный геймерский опыт и потрясающее качество воспроизведения видео.