18 декабря 2023, 10:45

Венгрия подписала с концерном Rheinmetall контракт на Panther

В рамках договорённостей будет создан и испытан демонстрационный образец нового танка на основе прототипа Panther KF5, который впоследствии проложит путь к полномасштабному производству на территории Венгрии.


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