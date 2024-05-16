Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие по производству ПВО

16 мая 2024, 12:45

Об этом заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер на ежегодном общем собрании оборонного концерна, передает проект German Aid to Ukraine в X.

Точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена. Вероятно, пройдет не менее 1-2 лет, прежде чем начнется производство.Перед проведением собрания Rheinmetall отчитался, что уже поставил в Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии, боеприпасов для «Gepard» (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/80511)и боевых танков, мобильные медицинские госпиталя, более 100 ББМ Marder (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/90933)и множество других систем.«Мы продолжим расширять нашу позицию ведущего европейского производителя боеприпасов, открывая новые производственные мощности в ряде стран. Тем самым мы вносим существенный вклад в обеспечение обороноспособности Украины и обеспечение крайне необходимого пополнения запасов для партнеров по НАТО», — заявил Армин Паппергер.