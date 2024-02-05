Rheinmetall приобрел индустриальный парк в Румынии

5 февраля 2024, 14:15

В пресс-службе концерна отметили, что предприятие будет играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также обеспечивать материально-техническую поддержку.

«Присоединение Automecanica Media к семье Rheinmetall способствует укреплению оборонных возможностей ЕС и НАТО на востоке континента», - сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.Известно, что контрактное соглашение еще требует утверждения соответствующими государственными органами, прежде чем оно вступит в силу.