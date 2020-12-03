TEAMGROUP представила новое поколение памяти DDR5 Generation

3 декабря 2020, 12:45

TEAMGROUP чётко понимает всю важность перехода на новое поколение технологий DDR, и потому уже в 2021 году представит память DDR5 в серии ELITE.

Имея двадцатилетний опыт разработки модулей памяти DDR3 и DDR4, компания TEAMGROUP много раз удивляла мир своими передовыми технологическими исследованиями и высочайшим качеством продукции. И после того, как был утверждён новый стандарт памяти DDR5, специалисты TEAMGROUP в тесном сотрудничестве с производителями микросхем немедленно приступили к интенсивной разработке памяти нового поколения.

На текущий момент TEAMGROUP уже анонсировала свою первую память DDR5, которая войдёт в популярную во всём мире линейку продуктов ELITE. Планируется выпуск модулей объёмом 16ГБ с частотой 4800МГц, с рабочим напряжением 1,1В (1,2В у предыдущего поколения). Скорость передачи данных выросла до 4,800 - 5,200 Мбит/с, что в 1,6 раза выше при снижении потребления электроэнергии на 10%. Нынешнее поколение памяти DDR4 с технологией коррекции ошибок ECC требует установки дополнительных микросхем на печатной плате, в то время как DDR5 имеет встроенный компонент ECC, за счёт которого происходит само-коррекция однобитовых ошибок, что значительно повышает стабильность системы. Ожидания в отношении эффективности DDR5 очень высоки, поскольку такую память можно будет использовать в системах ИИ, биг-дата и других схожих областях.TEAMGROUP провела тщательную подготовку в 2020 году для выхода в лидеры рынка DDR5, и согласовала выпуск памяти на платформах с поддержкой DDR5 с двумя крупнейшими производителями процессоров, Intel и AMD. Появление в продажи памяти DDR5 ожидается уже в 3-м квартале 2021 года. Компания TEAMGROUP всегда была мировым лидером и останется им в ближайшем будущем, принося пользователям всего мира передовые разработки нового поколения.