Samsung будет выпускать серверную оперативную память DDR5 по технологии HKMG

Компания Samsung сообщила, что разработала первые в индустрии модули оперативной памяти стандарта DDR5 объёмом 512 Гбайт, использующие технологию HKMG (High-K Metal Gate), которая предусматривает использование диэлектриков с высоким значением диэлектрической константы и металлизированных затворов.
Новый вид памяти рассчитан на серверные системы, которые будут поддерживать ОЗУ стандарта DDR5. Такая поддержка ожидается, например, у новых процессоров AMD EPYC (Genoa, Zen 4) и Intel Xeon (Sapphire Rapids).
Каждый регистровый (RDIMM) модуль оперативной памяти Samsung DDR5 объёмом 512 Гбайт оснащён тридцатью двумя 16-гигабитными восьмислойными чипами памяти (8-Hi) объёмом 16 Гбайт каждый. Производитель пока не сообщает максимальную скорость передачи данных, которую поддерживают её новые модули памяти. Однако это объясняется просто — компания пока не в праве делиться особенностями и спецификациями серверных платформ нового поколения.
Интересной особенностью 512-Гбайт модулей памяти DDR5 компании Samsung является то, что в ней используются новейшие 16-Гбит модули DDR5, где вместо привычных диэлектриков применяются диэлектрики из материала с высоким значением диэлектрической постоянной, которые как правило встречаются при производстве логических чипов для снижения утечек тока. Это не первый раз, когда Samsung использует технологию HKMG для памяти — ещё в 2018 году она начала применять её при производстве высокоскоростных модулей GDDR6.
По словам производителя, более низкий уровень энергопотребления самих модулей памяти DDR5, диэлектрический слой HKMG и другие усовершенствования позволяют снизить общий уровень энергопотребления DDR5 на 13 % по сравнению с предыдущим стандартом памяти. Использование новых модулей памяти компании Samsung объёмом 512 Гбайт в составе серверных систем с поддержкой восьмиканального режима работы ОЗУ позволит увеличить общий объём оперативной памяти до 8 Тбайт вместо текущих 4 Тбайт.
В Samsung отмечают, что компания уже приступила к тестированию различных модулей памяти стандарта DDR5 с серверными платформами своих партнёров. Производитель надеется, что новый стандарт памяти пройдёт все необходимые испытания и получит все необходимые сертификаты к моменту, когда на рынке будут представлены первые серверные системы с поддержкой памяти DDR5.
(С) 3dnews.