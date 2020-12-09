Intel отправила на пенсию процессоры Coffee Lake Refresh, в том числе и Core i9

9 декабря 2020, 10:15

Компания Intel анонсировала прекращение производства настольных процессоров семейства Coffee Lake Refresh 9-го поколения.

В общей сложности будут сняты с производства 117 процессоров в комплектации Box и Tray, включая флагманскую модель Core i9-9900K. Согласно опубликованным данным, выпускать новые чипы упомянутой серии Intel прекратит в этом году, а последние поставки будут осуществлены в декабре 2021 года.

Напомним, производство процессоров Coffee Lake Refresh, которые выпускаются по 14-нм техпроцессу, было запущено в конце 2018 года. Флагманский чип Core i9-9900K имеет 8 ядер и 16 потоков и работает на частоте до 5,0 ГГц. Процессоры Coffee Lake Refresh 9-го поколения пришли на смену Coffee Lake 8-го поколения и конкурировали на рынке с чипами Ryzen 2000 на базе AMD Zen+.



Стоит отметить, что только флагманский Core i9-9900K (и его производные) поддерживал многопоточность, имея в арсенале 8 ядер и 16 потоков. Intel рассчитывала сохранить лидерство за счёт превосходства в рабочих частотах, но в итоге это привело к потере общей эффективности, поскольку компания полагалась на более старые техпроцесс 14-нм и архитектуру. Это привело к тому, что лидером по эффективности стала AMD.



Запущенные в этом году процессоры семейства Comet Lake-S 10-го поколения хоть и выпускаются по нормам 14-нм, но имеют поддержку многопоточности, что делает их более конкурентоспособными. Прекращение производства также обусловлено тем, что Intel готовится к запуску новых чипов семейства Rocket Lake 11-поколения.

(С) 3dnews